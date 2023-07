Furto in due villette a Trieste: denunciato 42enne

TRIESTE Un cittadino romeno di 42 anni è stato denunciato dal nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Trieste in quanto ritenuto responsabile del furto avvenuto in due villette di via Timo la notte del 30 giugno.

Le indagini avviate dagli agenti, tramite l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza, avevano permesso di ricostruire la dinamica del furto e di individuarne l'autore, prima che questi indossasse un cappuccio per non farsi riconoscere.

Alcuni giorni dopo il 42enne è stato identificato durante un controllo di polizia in Porto vecchio per occupazione abusiva di uno stabile comunale. Gli agenti hanno quindi formalizzato a sua carico la denuncia per furto in abitazione e invasione di terreni ed edifici