Auto contro la vetrina di un negozio in via Giulia: il conducente si dilegua

TRIESTE Una Ford Focus si è schiantata contro la vetrina di un negozio di tappeti di via Giulia, situato sulla rotonda antistante il giardino pubblico. L'incidente si è verificato nella notte di oggi martedì 25 luglio, attorno alle due. Il conducente della Focus si è dileguato.

I carabinieri stanno indagando per rintracciare il responsabile.

Sul posto anche i Vigili del fuoco per la rimozione del veicolo.