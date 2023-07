Allerta meteo in Fvg, dopo i temporali e la grandine ecco le previsioni per le prossime ore

AGGIORNAMENTO ORE 12 Altri due sistemi temporaleschi in mattinata hanno interessato la regione, il secondo dei quali intorno alle 12 ed è ancora attivo sulle zone centrali e orientali della regione. La depressione presente a nord delle Alpi e l'anticiclone caldo sul Mediterraneo continueranno a far affluire sulla regione, dei temporali, in prevalenza da ovest a est, alternati a fasi di tempo più stabile.

A tarda sera il fronte con l'aria più fredda valicherà le Alpi e vi sarà contemporaneamente afflusso di Bora nei bassi strati.

Nel pomeriggio e in serata vi saranno ulteriori temporali sparsi, alternati a fasi di tempo migliore. Saranno ancora possibili locali temporali forti.

Dalla prossima notte l'afflusso di correnti di Bora più fresche porterà maggior stabilità e non vi sarà più occasione per temporali di rilievo. I sistemi temporaleschi che nella notata di ieri e nelle prime ore della mattina di oggi ha interessato la nostra regione hanno provocato lungo il loro percorso eventi di caduta alberi e scoperchiamento di tetti, danni alle linee elettriche e telefoniche e danni da grandine a vetture, edifici e strutture produttive.

In SOR sono giunte segnalazioni di danni dai comuni di Azzano Decimo, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bicinicco, Brugnera, Budoia, Buttrio, Camino al Tagliamento, Castions Di Strada, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Caneva, Capriva del Friuli, Casarsa Della Delizia, Cividale del Friuli, Codroipo, Cordenons, Cordovado, Cormons, Corno di Rosazzo, Coseano, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Farra d’Isonzo, Fiume Veneto, Fiumicello Villa Vicentina, Flaibano, Fontanafredda, Gonars, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Grado, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Manzano, Mariano Del Friuli, Martignacco, Mereto Di Tomba, Moimacco, Morsano Al Tagliamento, Mortegliano, Moruzzo, Mossa, Nimis, Pagnacco, Palmanova, Aviano, Arta Terme, Pasian Di Prato, Pasiano di Pordenone, Pavia di Udine, Udine, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Rive D'arcano, Rivignano Teor, Ronchi dei Legionari, Ronchis, Roveredo in Piano, Sacile, Sagrado, San Giorgio della Richinvelda, San Giorgio Di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Lorenzo Isontino, San Martino al Tagliamento, San Pietro al Natisone, San Quirino, San Vito Al Tagliamento, San Vito Al Torre, San Vito Di Fagagna, Santa Maria la Longa, Savogna d’Isonzo, Sedegliano, Sequals, Sesto al Reghena, Talmassons, Tarcento, Torreano, Torviscosa, Trivignano Udinese, Turriaco, Valvasone Arzene, Varmo, Villesse, Zoppola.

TRIESTE Nella serata di lunedì 24 luglio vi sono stati due passaggi temporaleschi da ovest a est di assoluto rilievo sulla regione: il primo tra le 20.30 e le 21.30 e il secondo tra le ore 23 e le 24. In entrambi i casi i forti temporali hanno interessato la media e bassa pianura a partire dal Pordenonese per poi spostarsi rapidamente sulla pianura udinese e infine all'Isontino.

E’ quanto si legge nell’ultimo bollettino della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. La grandine di intensità e dimensioni eccezionali è stata senza dubbio l'elemento di rilievo di questi temporali con chicchi che localmente avevano dimensioni superiori ai 5 cm e talvolta erano prossimi anche ai 10 cm di diametro.

L'altro elemento meteorologico significativo è stato il vento, che soprattutto nel primo evento ha

soffiato con raffiche localmente sui 100 Km/h e isolatamente anche superiori.

Le piogge sono state intense, ma di breve durata. Sostanzialmente risparmiate dagli eventi la montagna, (esclusa la zona di Piancavallo), la fascia pedemontana udinese e la costa. Dalle 24 alle 6 del mattino non ci sono stati ulteriori episodi di rilievo sull'intera regione.

La depressione presente a nord delle Alpi e l'anticiclone caldo sul Mediterraneo continueranno

a far affluire sulla regione, sistemi temporaleschi, in prevalenza da ovest a est, alternati a fasi di tempo stabile.

Temporale e forte grandinata nel Goriziano: le foto Lunedì sera il maltempo ha colpito in maniera forte tutta la zona del Goriziano, in particolare il centro città, la zona del Vallone, il Collio e l'area del Gradiscano. Grandine molto grossa con chicchi di dimensioni di oltre 5 centimetri. Ecco le foto dei vigili del fuoco, Protezione civile e del nostro Roberto Marega

EVOLUZIONE

Dalle 6.30 alle 9 sono previsti temporali diffusi. In seguito vi sarà una tregua di qualche ora ma, nel corso

della giornata vi saranno ulteriori temporali sparsi, alternati a fasi di tempo migliore. Saranno ancora possibili locali temporali forti. Dalla prossima notte l'afflusso di correnti di Bora più fresche porterà maggior stabilità e non vi sarà più occasione per temporali di rilievo.

EFFETTI AL SUOLO

I due sistemi temporaleschi molto intensi che hanno interessato la nostra regione nella serata e nella notte hanno provocato lungo il percorso eventi di caduta alberi e scoperchiamento di tetti, danni alle linee elettriche e telefoniche e danni da grandine a vetture, edifici e strutture produttive.

Sono giunte segnalazioni di alberi caduti e danni ad auto ed edifici dai comuni di Sacile, Caneva,

Aviano, Polcenigo, San Vito al Tagliamento, Zoppola, Fontanafredda, San Quirino, Cordenons, Porcia, Budoia, Codroipo, Camino al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Tarcento, Valvasone Arzene, San Martino al Tagliamento, Pavia di Udine, Udine, Pradamano, Basiliano, Bagnaria Arsa, Brugnera, Pasian di Prato, Pasiano di Pordenone, Talmassons, Mereto di Tomba, Manzano, San Giovanni al Natisone,

Buttrio, Brugnera, Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Santa Maria La Longa, Mortegliano, Monfalcone

Campolongo Tapogliano, Trivignano Udinese, Premariacco, Morsano al Tagliamento, Sedegliano,

Rivignano Teor, Ronchi dei Legionari Coseano, Porpetto, San Vito al Torre, Varmo, Capriva del Friuli, San

Lorenzo Isontino, Bicinicco, Gorizia, Gonars, San Giorgio della Richinvelda, Cormons, Flaibano, Savognal

d'Isonzo.

Segnalata caduta massi in comune di Resia. Sono state segnalate interruzioni delle linee elettriche che coinvolgono numerose utenze, con i tecnici di E-Distribuzione che stanno operando per il ripristino e la messa in sicurezza delle linee danneggiate. La circolazione lungo la linea ferroviaria Casarsa-Udine è stata ripristinata alle 6.40 di martedì.