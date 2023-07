A Trieste iniziata la demolizione della piscina Acquamarina crollata nel 2019

Nel video di Andrea Lasorte l'inizio delle operazioni di demolizione della piscina Acquamarina: inaugurata nel 2000, nel pomeriggio del 29 luglio 2019 l’intero tetto crollò senza preavviso. La struttura, solitamente affollata, quel giorno era vuota in quanto chiusa per lavori di manutenzione. Fu solo un caso fortuito se il crollo non causò morti e feriti. L'intervento di oggi è propedeutico alla realizzazione della nuova struttura. Qui la notizia

01:28