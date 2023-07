Forte grandinata nel Goriziano, colpiti anche il Collio e Gradisca

GORIZIA. Il maltempo ha colpito nella serata di lunedì 24 luglio in maniera forte tutta la zona del Goriziano, in particolare il centro citta, la zona del Vallone, il Collio e l'area del Gradiscano. Grandine molto grossa con chicchi di dimensioni di oltre 5 centimetri.

Prima è arrivata una tempesta di fulmini, poi il vento, la pioggia e infine la grandine. Si è scatenato un fuggi fuggi tra gli automobilisti a caccia di un riparo per evitare danni alle vetture.

Sono segnalati alberi sradicati e rami sulla carreggiata, parabrezza sfondati e carrozzerie danneggiate oltre a interruzioni di corrente a macchia di leopardo. Numerose le chiamate di soccorso e le segnalazioni ai vigili del fuoco.

A Gorizia, in via Trieste l'esercito sta presidiando un albero caduto. Un altro albero ha sfondato un camion in via Manzoni