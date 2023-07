Il Carnevale d'estate riempie Grado di allegria e di presenze: 15 mila spettatori

"E anca oggi fen doman”. La grande scritta dietro uno dei carri del Carnevale d’Estate rappresenta l’impegno dei figuranti (oltre 800), in buona parte rientrati a casa all’alba, ma anche la dimostrazione di quanto i vacanzieri, compresi i gradesi, abbiano voglia di far festa. Un successo l'edizione 2023 del Carnevale d'Estate a Grado. Del resto, in una località balneare ci si aspetta anche questo. Ricordi che i circa 15 mila spettatori, ed è un record, si porteranno a casa assieme alle immagini e ai video ripresi con il cellulare. Servizio di Antonio Boemo, video di Katia Bonaventura

02:32