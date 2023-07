Bomba a Gorizia, il suono della sirena che dà il via alle operazioni

Alle 10 la sirena di inizio operazioni è suonata: gli artificieri del Nus, l’unità nazionale slovena per la protezione dagli ordigni inesplosi, entrano in azione per rimuovere gli inneschi e neutralizzare la bomba alla Transalpina. Qui la diretta

00:52