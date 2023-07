John Cena, domenica a Trieste tra selfie e relax

TRIESTE Continuano le “apparizioni” a Trieste di John Cena, popolare wrestler, attore e rapper statunitense, che si è ritagliato un posto tra i wrestler più riconosciuti a livello mondiale negli anni 2000-2010.

Dopo essere stato immortalato all’Eppinger Caffè nei giorni scorsi, in pausa forzata dalle riprese cinematografiche a causa dello sciopero degli attori di Hollywood, oggi, domenica 23 luglio, l’attore è stato avvistato in zona Cavana, seduto al Set – Sapori eccellenti del territorio.

Cena si è intrattenuto a lungo, concedendosi a numerosi selfie sia con turisti americani (i primi a riconoscerlo) sia con fan italiani, tra cui anche diverse signore di una certa età. L’attore si è poi fatto fotografare assieme ai commessi e ai camerieri del posto.

Cena è in regione per girare a Muggia “Heads of state”, prodotto dalla Stately Productions con sede a Londra per una nota piattaforma streaming. Le riprese però sono state sospese a causa dello sciopero degli attori di Hollywood.