Sellino, tacchi e abiti dei nonni: a Trieste la pedalata d’altri tempi

Da Ponterosso a Miramare: il debutto nel capoluogo regionale della “Bike Vintage Alpe Adria”che promuove originali tappe cicloturistiche non competitive dove a vincere è la stravaganza. I promoter della manifestazione hanno scelto Trieste per la decima edizione dopo aver coinvolto in precedenza altre località della regione. Ritrovo a Ponterosso per una prima merenda, poi un po’ di musica sul posto, con un ballo abbozzato direttamente sui sellini. Servizio di Micol Brusaferro, video di Andrea Lasorte

