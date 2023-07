Il maltempo si abbatte nuovamente su Trieste, tanta pioggia e vento ma nessun danno

L'ennesimo temporale si è abbattuto nel primissimo pomeriggio di sabato 22 luglio su Trieste, e il vento ha iniziato a soffiare portando pioggia torrenziale. Ma per fortuna il maltempo è durato poco, la perturbazione non si è tramutata in neverino come successo venerdì scorso. Molte vie si sono allagate, in particolare via Commerciale. E in via Cantù, come si vede nel video di Andrea Lasorte, si sono formate cascate d'acqua dall'alto dei muri di pietra, come in montagna. Qualche disagio, ma nessun danno.

00:30