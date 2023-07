A Trieste la rivincita del pesce a miglio zero con Fish Very Good

A Trieste il weekend si profuma di mare e sale con Fish Very Good, il festival del pesce povero e a miglio zero. La rassegna promossa da Flag Gac Fvg arriva a Trieste dopo le tappe di Duino Aurisina e Marano Lagunare. Fino a domenica piazza Ponterosso ospiterà 14 showcooking per promuovere il prodotto ittico locale, specie tradizionali dimenticate, scarsamente utilizzate o da acquacoltura. Video Camera di commercio. Qui l'articolo e il reportage

02:09