Dal fuoco alla danza nell’acqua: così l’arte “cura” il Carso bruciato

TRIESTE Braccia e gambe annerite dalla cenere, che danzano stringendosi a tronchi neri e contorti, ricordi di un bosco un tempo verde. Le immagini dal drone che inquadrano dall’alto dei corpi che si muovono su una landa vuota, rendendo visivamente l’idea della piccolezza dell’uomo davanti all’immensità della natura, che lentamente ha ripreso il suo corso.

Un anno fa

A un anno esatto dai terribili incendi che hanno tramutato il nostro Carso in un grande rogo, un video firmato da Paolo Valerio e realizzato dal Teatro Stabile del Fvg, in collaborazione con la Direzione regionale del Fai, ripercorre quella tragedia, le cicatrici che ha lasciato e la rinascita della natura, che riprende possesso di un territorio che le appartiene, e che ci appartiene.

Il video

Presentato ieri in Regione, il video prende a prestito per il titolo le parole di Scipio Slataper - “Natura io ti ringrazio. Il mio Carso è duro e buono” - e racconta la vita che prova a rinascere dalla devastazione. Si apre con il crepitio del fuoco per chiudersi con una danza nell’acqua, con il gorgoglio di una fonte di vita. Perché, ha evidenziato Valerio nel presentarlo, l’arte può avere una funzione catartica, di rinascita, pur ricordandoci «quanto siamo responsabili e dobbiamo trattare con cautela beni fragili come cristalli».

"Natura io ti ringrazio": il video del Rossetti che ricorda gli incendi sul Carso di un anno fa

Il progetto

Per gli assessori regionali Riccardo Riccardi (Protezione civile) e Stefano Zannier (Risorse forestali) il video «ha il merito di riportare l’attenzione su quella tremenda esperienza e di spingere il nostro sguardo al di là dell’incalzare dell’emergenza in cui fummo coinvolti». Questo progetto è stato presentato, ha ricordato Riccardi, a un anno esatto dalla scomparsa di Elena Lo Duca, «volontaria della Protezione civile, donna forte e coraggiosa che cadde nelle sue valli travolta da un tronco d’albero». L’opera si avvale della regia di Giulio Ladini, delle coreografie e delle danze di Alice Lovrinic e dei ballerini del suo gruppo.

La lezione

«È doveroso fermarsi a ripensare – il commento di Riccardi – ed è giusto che l’arte e la cultura rileggano a modo loro quei momenti difficilissimi: l’impegno è a non dimenticare i fumi, gli odori, le facce delle persone coinvolte, l’impegno dei volontari e degli operatori». Per Zannier c’è una lezione che va tratta dai fatti dell’estate 2022: «Quotidianamente fronteggiamo nelle nostre foreste un’elevata quantità di incendi, in cui gli interventi sono limitati dalle scarse possibilità d’accesso di persone e mezzi. Non si è ancora capito che la salute dei boschi deriva da una gestione corretta della natura e da una presa in carico responsabile, garanzia di maggiore celerità di intervento e di minore pericolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA