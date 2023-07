Perde il controllo dell'auto e carambola su quelle in sosta in viale Miramare

TRIESTE Perde il controllo dell'auto e carambola su quelle in sosta. È successo a Trieste alle prime luci dell'alba di stamattina, sabato 22 luglio.

Intorno alle 4:30, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Duino, una settantenne triestina ha perso il controllo della propria Yaris finendo contro le auto in sosta su viale Miramare poco dopo l'incrocio con Roiano.

Fortunatamente la donna non ha subito alcuna conseguenza a seguito del violento impatto: ci sono stati solo danni ai veicoli.

Sul posto la pattuglia dei Carabinieri di Duino per i rilievi dell'incidente