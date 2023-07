Carnevale estivo a Grado: il percorso e le modifiche alla viabilità

GRADO La Colmata chiusa alla circolazione veicolare questa sera – 22 luglio – dalle 20 sino a fine manifestazione. È una delle ordinanze della Polizia Locale, guidata dal comandante Mario Bressan, per consentire il regolare svolgimento del carnevale d’estate (Summer Carnival Parade). In Colmata, dove si trova la spiaggia della Costa Azzurra, non si potrà entrare, nè uscire. L’unica strada aperta sarà via Fiume, ma esclusivamente per i mezzi di soccorso. I carri percorreranno le vie che costeggiano il porto per accedere a piazza Oberdan e alle vie Beato Angelico, Leopardi, Zara, Marchesini, proseguendo in piazza Duca d’Aosta e percorrendo il cosiddetto anello del centro storico.

Il corteo

Dunque per chi frequenta la Costa Azzurra e per quanti si trovano in Colmata (compreso il rione di San Vito) fino a conclusione del passaggio dei carri non ci si muove con l’auto per uscire. Il corteo infatti è particolarmente lungo e vi partecipano anche i gruppi che, in questo caso, giunti in zona porto devieranno sulla stretta via Conte di Grado per poi imboccare piazza Duca d’Aosta. Il corteo di carri e gruppi mascherati partirà dalla Schiusa, pertanto per consentirne il passaggio sarà interdetta anche via Manzoni, cioè la strada che conduce al porto e al centro dell’isola.

Del resto è quanto avviene puntualmente ogni estate con questa sfilata carnascialesca seguita da migliaia di spettatori. E il giorno successivo si procede alla pulizia delle strade, come sempre colme di coriandoli e stelle filanti.

I divieti

Sempre come ogni anno, in diverse vie è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata delle vetture, proprio per consentire il passaggio dei carri. Il riferimento è a viale dello Sport, tratto dal portone campo sportivo all’incrocio con viale Papa Giovanni XXIII su entrambi i lati, piazza del Lavoro, viale Papa Giovanni XXIII, piazza Oberdan, lato destro, via Leopardi, tratto dall’incrocio con via Beato Angelico all’intersezione con via Fabio Severo lato destro, Largo Boccaccio, via Zara, nel tratto dal civico 6, fronte agenzia immobiliare, all’intersezione con via del Groto, nonché alle aree di sosta di via Marina riservate al posizionamento dei carri allegorici.

Il Comune inoltre informa che per l’occasione del carnevale non è prevista la cosiddetta “notte bianca”. Tutto il grande apparato del carnevale organizzato dalla Sogit Eventi ha invece tale possibilità fino all’1.30.

Il percorso

La partenza del corteo mascherato è prevista per le 21 dall’Isola della Schiusa, dove fin dal pomeriggio ci sarà il raduno dei partecipanti che vedrà al via 10 carri provenienti da Annone Veneto, Doberdò del Lago, Medeazza, due carri di compagnie diverse arriveranno da Montereale Valcellina, ed ancora i carri di Opicina, San Mauro di Gorizia, San Pelagio, Savogna d’Isonzo e Vajont. Ci sono quindi 12 gruppi: Colloredo di Prato, Gorizia, l’asilo parrocchiale di Grado, Grions, due gruppi da Romans d’Isonzo (quello del Valdemarin e quello del Quaiat), Ronchi dei Legionari, Sant’Adrea di Gorizia, Staranzano, Trieste, Udine e Vermegliano.

Complessivamente alla sfilata mascherata ci dovrebbero essere ben oltre 800 figuranti che proporranno i loro costumi in base al tema prescelto.