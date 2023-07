La fauna è tornata a vivere nelle zone degli incendi sul Carso goriziano

Sul carso goriziano, la fauna selvatica ha dimostrato diversi modi di reagire ai numerosi incendi che l’estate scorsa, tra luglio e agosto, hanno distrutto quasi 4000 ettari di boschi e boscaglia carsica, tra Italia e Slovenia: a un anno di distanza, nelle aree incendiate rispetto a quelle che non hanno subito l’azione del fuoco, risultano maggiormente presenti la lepre e il capriolo, oltre ad esserci una crescente presenza nell’ultimo periodo anche di cinghiale e cervo. Sono alcuni dei principali risultati contenuti nella tesi discussa questo giovedì all’Università di Udine dalla neolaureata Nicole Sartori, studentessa di Ronchi dei Legionari del corso di laurea triennale in Scienze per l’Ambiente e la natura, del dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali. Video dell'Università di Udine

03:16