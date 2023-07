Via il fango e le “specie aliene”, rinasce a Trieste il laghetto di Contovello

TRIESTE. Un’operazione da 60 mila euro, che comporterà pure la rimozione di oltre cento metri cubi di fango, riporterà all’antico splendore il laghetto di Contovello ripristinandone l’ecosistema naturale, che sarà liberato dalle cosiddette “specie aliene”, comprese - nel caso se ne trovassero altri esemplari - le famose conchiglie giganti affiorate lo scorso agosto.

Il prezioso sito del Carso triestino, ricco di numerose specie animali oggetto di studio del Museo civico di Storia naturale fin dal 1968 - e che, nei momenti di maggiore espansione, aveva raggiunto una superficie di 41 metri per 29, una profondità di due metri e 20 e un volume d’acqua superiore ai mille metri cubi - sarà sottoposto a un importante processo di straordinaria manutenzione. Ne hanno annunciato ieri la partenza gli assessori Sandra Savino, oggi titolare degli Affari generali ma promotrice dell’iniziativa quando in giunta deteneva la delega al Territorio, e Michele Babuder, che l’ha sostituita nel ruolo, nel corso di una conferenza stampa sul posto.

«La necessità di effettuare l’intervento – così Savino – era nata tempo fa, sulla base delle segnalazioni dei residenti: questo e altri laghetti del Carso costituiscono un elemento caratteristico del nostro altipiano. Arrivare a questa soluzione non è stato facile: bisognava coniugare il lavoro di vari soggetti che si occupano di settori diversi, dalla protezione degli animali allo smaltimento dei rifiuti, passando per la tutela del verde». «L’intervento – ha sottolineato Babuder – è finalizzato a porre rimedio alle carenze idriche che si sono manifestate negli ultimi anni, sia nell’approvvigionamento che nella dispersione. Inizieremo con il prosciugare una parte del laghetto per poi asportare i fanghi, garantendo nel frattempo la sopravvivenza delle specie animali che ci vivono. Successivamente, con il ritorno alla normalità della consistenza idrica, le specie autoctone saranno riportate nello stagno, mentre le altre avranno differenti destinazioni. Un lavoro simile si fa anche nel laghetto del giardino pubblico ma questo a Contovello è più impegnativo e articolato».

Il costo complessivo dell’opera - che durerà almeno un mese - è, come detto, di 60 mila euro, «di cui ben 37mila – ha aggiunto Savino – serviranno per lo smaltimento e l’analisi dei fanghi». L’urgenza dell’intervento è dovuta alla progressiva riduzione della capacità di invaso che, durante la stagione estiva, è spesso causa di frequenti prosciugamenti e morie di animali acquatici. «Siamo soddisfatti dell’iniziativa intrapresa dal Comune – ha commentato il presidente della Circoscrizione Pavel Vidoni – che riporterà il laghetto alla sua bellezza originaria.

L’operazione si svolgerà sotto la supervisione dei tecnici dell’Ente tutela patrimonio ittico regionale, che impartiranno le istruzioni per il trasferimento degli animali in apposite vasche e il successivo trasporto in altri laghi del Fvg delle specie non autoctone e dannose per quelle autoctone, e per la creazione di uno stagno di piccole dimensioni per il rifugio temporaneo degli anfibi. Il volume dei fanghi che saranno asportati è stimato in 110 metri cubi: se ne incaricherà Italspurghi. Anche la scorsa estate, a causa delle scarse piogge, il laghetto si era notevolmente ristretto ed era apparsa appunto, nella fanghiglia, una specie inedita: un grande mollusco bivalve di ben 20 centimetri di larghezza, mai visto negli stagni carsici, presente invece in Asia. Colpa forse dei pesci esotici abbandonati lì da qualcuno senza tener conto delle conseguenze per l’ecosistema locale