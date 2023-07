l’infortunio del 2011

Monfalcone, morì a bordo della nave Magic a Panzano: una condanna e 9 assoluzioni

Il bengalese Mia Ismail precipitò in una condotta: 3 anni al capocantiere della Tis mentre per sette dipendenti Fincantieri e due della ditta il fatto non sussiste

Laura Borsani