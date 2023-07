Temporale a Trieste, interventi dei pompieri in tutta la città per allagamenti e alberi caduti

TRIESTE La nottata fra il 19 e il 20 luglio è stata impegnativa tanto per i vigili del fuoco quanto per la polizia locale di Trieste. L’arrivo di un fronte temporalesco con piogge molto intense ha portato in dote le consuete conseguenze del maltempo in città: allagato il passaggio sotto al ponte di Barcola, così come numerosi altri punti della città, incluse numerose abitazioni. Numerosi anche gli alberi abbattuti, fanno sapere i pompieri, in particolare nella zona di Muggia.