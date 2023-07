Nel 2022 soccorse 200 persone in mare dalla capitaneria di Trieste

Sono state 200 le persone soccorse in mare nel 2022 attraverso il coordinamento della direzione marittima del Friuli Venezia Giulia, nell'ambito di 88 operazioni di ricerca e soccorso svolte lungo un totale di 107 km di costa. I dati sono stati diffusi oggi durante un incontro alla capitaneria di porto di Trieste.

«Si tratta di operazioni che vanno dal soccorso all'imbarcazione da diporto a quello di bagnanti e rientrano tra le principali nostre attività. Ciò significa che, senza il nostro intervento, 200 persone molto probabilmente non sarebbero sopravvissute», ha sottolineato il capitano di vascello Luciano Del Prete, direttore marittimo del Fvg e comandante della capitaneria di porto di Trieste.

Nel corso dell'anno passato, a tutela dell'ambiente, la direzione marittima ha svolto 4.231 controlli terrestri e marittimi, 6.143 controlli demaniali e 101 accertamenti nave; per la tutela delle risorse ittiche, ha effettuato 492 ispezioni e 2.468 controlli, elevando 44 sanzioni amministrative e formalizzando 3 denunce. Per quanto riguarda la sicurezza della navigazione, sono state 4.184 le navi monitorate nel 2022, 3.259 i controlli; 128 in totale le ispezioni di unità straniere che hanno portato alla detenzione di 24 navi e al riscontro di 445 irregolarità.

Per quanto riguarda la balneazione, i controlli sul diporto sono stati 4.653, quelli sulle attività balneari 3.335. Le verifiche per il rispetto di ordinanze, 3.561. Secondo i dati provvisori riferiti al primo semestre 2023, sotto la direzione marittima del Fvg sono state soccorse in mare 45 persone durante 25 eventi di ricerca e soccorso.