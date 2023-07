A Gorizia Santa taglia il traguardo dei cent’anni a suon di musica

La signora Santa Mosca da ieri è una delle centenarie goriziane ed ha vissuto un compleanno speciale assieme a figli e nipoti, amici e conoscenti. E con tanto di visita “istituzionale” del sindaco Rodolfo Ziberna. La festa si è svolta al Caffè Bellini di corso Italia, e il primo cittadino è arrivato portando con sé una lettera di auguri e una pergamena che la famiglia di Santina, come tutti chiamano affettuosamente la neo centenaria, potrà incorniciare e appendere ad una parete della sua casa nel cuore del borgo di Sant’Anna. «A nome mio e della città di Gorizia, le porgo i più sinceri auguri per questa giornata speciale e per tutte quelle a seguire che, ne sono certo, saranno altrettanto ricche di gioia e di felicità», ha scritto Ziberna nella lettera, con concetti che di persona ieri ha ripetuto in modo più simpatico e meno formale, lasciandosi andare pure ad un accenno di duetto canoro con il musicista “Angelo Il Romantico”, che con la sua chitarra ha animato la festicciola in centro città. Sicuramente un regalo originale, per Santa. Video Bumbaca

02:05