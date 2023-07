Fincantieri, Explora I è pronta per la consegna dopo i test positivi sulla sicurezza

TRIESTE. Superati i problemi legati alla fornitura di pannelli, giovedì 20 luglio ci sarà la consegna di Explora I, la prima delle quattro navi da crociera di lusso ordinate a Fincantieri dalla divisione crociere del gruppo Msc per il nuovo brand di lusso Explora Journeys. L’evento è in programma a partire dalle 11.30 allo stabilimento Fincantieri di Monfalcone, alla presenza del top management aziendale e di esponenti delle istituzioni.

Le quattro nuove navi comportano un investimento di oltre 2,3 miliardi di euro. L’inaugurazione giunge con una decina di giorni di ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente, a causa dei problemi emersi in capo a un fornitore dell’Explora I, la società finlandese Paroc (controllata dalla società Owens Corning, quotata alla Borsa di New York), che aveva perso le necessarie certificazioni di sicurezza relativamente a un tipo di pannello installato a bordo della nave. Durante i controlli effettuati da soggetti terzi, erano infatti emersi problemi per i pannelli isolanti installati a bordo, tanto da richiedere approfondimenti.

A quel punto Fincantieri, tra i soggetti danneggiati dalla situazione, si è attivata con il registro di classifica Rina, al fine di condurre una serie di simulazioni. Nel piazzale di Monfalcone sono stati realizzati degli ambienti del tutto simili a quelli presenti a bordo della nave da crociera appena completata e si è dato fuoco alla stessa per verificare la resistenza delle strutture. I pannelli Paroc, secondo quanto impongono le norme di sicurezza a bordo, devono “resistere”, prima di incenerirsi, almeno un’ora di tempo mentre i test che erano stati condotti in precedenza avevano rilevato una resistenza inferiore (si parla – in mancanza di conferme ufficiali – di dieci o dodici minuti in meno). I nuovi test italiani hanno invece dato esiti incoraggianti e la situazione si è così sbloccata.

Ora l’ultima parola spetterà all’ente di classifica che supervisiona e certifica la costruzione della nave, il Rina stesso, e a Malta, il Paese in cui la nuova costruzione è registrata. I test condotti in Italia potrebbero costituire un benchmark anche per gli altri cantieri in giro per il mondo che e per le imprese con forniture simili. Secondo stime degli analisti, si tratterebbe di circa 45 imbarcazioni, distribuite tra i cantieri europei (come i francesi di Chantiers de l’Atlantique e i tedeschi di Meyer Werft) e non. Le navi commissionate a Fincantieri hanno una stazza lorda di circa 64 mila tonnellate e saranno dotate delle più recenti tecnologie disponibili, anche sotto il profilo ambientale e della sostenibilità. Le unità, che dispongono ciascuna di 461 suite, sono caratterizzate da un design altamente innovativo, prestando particolare attenzione al comfort e al relax dei passeggeri. Sono destinate a un segmento di ospiti particolarmente esigenti, che prediligono viaggi ricercati alla scoperta di destinazioni esclusive sia classiche che esotiche.

Resta da capire quali saranno le conseguenze legali dei ritardi. Nei contratti di shipping, il costruttore (in questo caso Fincantieri) potrebbe essere chiamato a rispondere in prima battuta dal committente (Msc), salva la possibilità poi di rivalersi con il fornitore di pannelli.