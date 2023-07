il caso

Torna lo spettro del caro carburanti, i gestori rassicurano: «Prezzi stabili»

Cifra record di 2 euro al litro in autostrada. Fuori dall’A4, grazie allo sconto, costi in linea con quelli sloveni. Nel frattempo la Regione, terminata la fase sperimentale, ha dato ufficialmente il via all’uso dell'applicazione via smartphone per fare rifornimento

Lorenzo Degrassi