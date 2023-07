Le prime quattro portuali assunte nello scalo di Trieste

Hanno tra 22 e 31 anni e sono le prime quattro portuali dello scalo di Trieste, che assume per la prima volta delle donne per fare il lavoro operativo sulle banchine. Da mercoledì 19 luglio, Sara Di Fiore, Edislaidys Machado Zayas, Erika Pecchiari e Monica Sulligoi entreranno in formazione come interinali presso l’Agenzia per il lavoro portuale. Impareranno a guidare le ralle, ovvero le motrici con cui si movimentano a terra i container. Poi passeranno alle altre mansioni, fino a quell’esordio sui moli che romperà un monopolio fino a oggi appannaggio dei soli uomini. nel video dell'Autorità portuale di Trieste la conferenza stampa di presentazione. Qui l'articolo

01:21