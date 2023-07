Gorizia, bomba d'aereo alla Transalpina: domenica sgombero dei residenti

Gorizia si prepara allo sgombero dei residenti lungo la fascia confinaria vicino alla Transalpina per il disinnesco della bomba d’aereo alleata rinvenuta ieri, lunedì 17 luglio, durante un normale scavo in Slovenia. Una prima riunione svoltasi questa mattina, martedì 18 luglio, ha definito - come anticipa il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, in contatto con l’omologo sloveno Samo Turel chiamato a sua volta allo sgombero dei residenti di Nova Gorica – la delicata operazione che dovrebbe svolgersi domenica mattina. Intanto l’area è già stata completamente delimitata e transennata, proprio per evitare di avvicinarsi alla bomba di 250 chilogrammi sganciata nel 1945 dagli aerei angloamericani su Gorizia, con la chiusura già da via Montesanto. I dettagli dell’operazione che porterà al brillamento della bomba saranno definiti nel pomeriggio con una riunione in Prefettura a Gorizia. Video di Roberto Marega

01:54