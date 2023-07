Cral in Porto vecchio a Trieste, il ladro seriale di gelati non dà tregua al locale

Il ladro di gelati ha colpito ancora. Ormai nello stabilimento del Circolo dopolavoristico dell’Autorità portuale (Cral) in Porto vecchio a Trieste hanno perso il conto dei furti subiti, ma di fatto quella avvenuta nella notte tra domenica e lunedì 17 luglio è la decima incursione nel ristorante all’interno del circolo messa a segno dall’inizio della stagione. Anche questa volta le videocamere che i gestori dell’esercizio hanno posizionato all’ingresso hanno ripreso l’uomo, che da mesi ha scambiato quel locale per un supermercato, da dove però si esce senza passare per la cassa.

01:27