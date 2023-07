Trieste, detenzione, uso e spaccio di hashish: denunciati sei minorenni

TRIESTE. in seguito alla segnalazione di un cittadino, operatori della Polizia Locale di Trieste (Nucleo Operativo Territoriale e Nucleo Interventi Speciali), si sono recati in zona Largo Barriera Vecchia, all'interno del parcheggio coperto di un supermercato, dove erano stati notati alcuni individui che bevevano alcolici e - presumibilmente - facevano uso di sostanze stupefacenti.

Giunti sul posto gli agenti hanno identificato 6 minorenni; due di essi apparivano alquanto irrequieti e nervosi tanto da indurre gli operatori ad approfondire la situazione: già da un primo invito, infatti, i ragazzi consegnavano spontaneamente alcune dosi di hashish; il sospetto che disponessero di altro stupefacente motivava la successiva ispezione (ai sensi della legge sugli stupefacenti) ,dalla quale rinvenivano un panetto da 70 grammi di hashish nel marsupio di uno dei due.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni autorizzava quindi il loro accompagnamento al Nucleo di polizia giudiziaria nella Caserma di via Revoltella per la perquisizione che rivelava un bilancino di precisione e una somma di denaro posta sotto sequestro, al fine di accertarne la provenienza. I rispettivi genitori venivano subito convocati al Comando per informarli sulla situazione dei loro figli.

A conclusione dell'intervento, una denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso non esclusivamente personale e una segnalazione al Prefetto per detenzione di sostanza stupefacente o psicotropa per uso personale.