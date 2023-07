Tamponamento a Duino: traffico in tilt

DUINO Traffico in tilt nell’area di Duino a causa di un tamponamento avvenuto alle 17 di oggi, martedì 18 luglio, lungo la Sr14 dopo l'incrocio semaforico.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Duino una Volkswagen Tiguan ha tamponato una Bmw.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario di un'ambulanza. Il traffico risulta particolarmente congestionato.

Notizia in aggiornamento