Moto si scontra con un’auto dopo l’entrata al casello di Villesse, due feriti

VILLESSE. Due persone, un uomo e una donna, sono stati soccorsi nella tarda mattinata di martedì 18 luglio per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto lungo l'autostrada A4, subito dopo il casello di entrata al casello di Villesse, direzione Trieste.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, si sono scontrati una moto e una vettura (urto, dinamica minore).

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso. Hanno attivato i vigili del fuoco. Sul posto il personale dell'autostrada, con il coordinamento del Coa/Centro operativo autostradale di Udine.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico le due persone per cui è stato disposto il trasporto, per entrambe, in ambulanza, all'ospedale di Monfalcone, entrambe in codice giallo (precauzionale), stabili e coscienti.