Crolla un grosso ramo su un auto a Monfalcone: ferita 80enne

MONFALCONE Una donna di 80 anni è rimasta ferita, non in modo grave, a causa di un grosso ramo che è caduto sull’auto in cui stava viaggiando in via Bari a Monfalcone.

Sul posto è arrivata un'ambulanza proveniente da Monfalcone e l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo. Presenti anche i vigili del fuoco per quanto di competenza e le forze dell'ordine.

La donna, presa in carico dal personale medico infermieristico, è stata trasportata all'ospedale di Monfalcone.