Cade con la bicicletta a Muggia, minorenne si frattura un braccio

MUGGIA. Una minorenne è stata soccorso dal personale medico infermieristico nella tarda mattinata di martedì 18 luglio per le ferite riportate a seguito di una caduta autonoma da una bicicletta che si è verificata nel territorio comunale di Muggia.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello dell'automedica. La minorenne è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportata in codice giallo all'ospedale Burlo per una frattura importante a un arto superiore.