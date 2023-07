Doppio incidente a Trieste: 15enne investito in via Molino a Vento, 26enne ferita in uno scontro in via Revoltella

TRIESTE Due incidenti stradali nella serata di mercoledì 18 luglio a Trieste.

Il primo è avvenuto in via Molino a Vento dove un ragazzo di 15 anni è stato investito mentre attraversava la strada. Dalle prime informazioni raccolte sembra che il giovane stesse cercando di recuperare una palla, quando è stato centrato da un’auto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia locale per i rilievi del caso. Le condizioni del 15enne non sarebbero gravi.

Il secondo incidente è avvenuto poco dopo in via Revoltella: una ragazza di 26 anni che viaggiava in sella al suo scooter dopo essersi scontrata, per cause da accertare, con una vettura, ha riportato traumi multipli e una frattura esposta a una gamba ed è stata trasportata in codice giallo in ospedale.

Anche in questo caso è intervenuta la polizia locale per i rilievi e il traffico: via Revoltella è stata temporaneamente chiusa all’altezza della chiesa San Pio X, con conseguente deviazione degli autobus.