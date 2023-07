Anziano triestino rischia di annegare a Lignano, salvato dai bagnini

TRIESTE. Un uomo di 89 anni, residente a Trieste, ha rischiato seriamente di annegare a Lignano Riviera. È accaduto martedì mattina, 18 luglio. È stato tratto in salvo dai bagnini e poi affidato alle cure della Sores. Le sue condizioni vanno infatti costantemente monitorate e non si esclude un peggioramento, ma almeno ha evitato il ricovero all'ospedale. A seguito di un malore rischiava di annegare, ed è stato tratto in salvo dagli assistenti bagnanti di Lignano Pineta.

Sul turista è intervenuto immediatamente Lorenzo Bortolotti a bordo del pattino: il bagnino ha issato l'89enne e l'ha portato a riva dove è stato prontamente soccorso dai colleghi e dal personale del 118 che nel frattempo è intervenuto sia in ambulanza che in elisoccorso.

Sul posto anche il personale della guardia costiera del comandante Pietro D’Andria per i normali accertamenti del caso. L'equipaggio dell'ambulanza di Lignano ha preso il carico l'uomo che poi è stato trasportato al Punto di primo intervento, dove è stato trattato. Per lui non è stato necessario il ricovero in ospedale. L'elisoccorso, partito da Udine, è rientrato libero e operativo.