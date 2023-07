Il saluto dei fan ai Maneskin in partenza da Trieste

Dopo il concerto che domenica sera ha fatto ballare e cantare i 25mila dello stadio Rocco, decine di fan hanno aspettato i Maneskin sotto l'hotel Savoia di Trieste, per poterli salutare prima della partenza dalla città. I cantanti hanno risposto ai saluti per poi salire velocemente a bordo dell'auto che li ha portati via. Il video è di Andrea Lasorte

01:07