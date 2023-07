Cade dal motorino a Sistiana: notte all’ospedale per il sindaco di Duino Igor Gabrovec

DUINO AURISINA La frattura del polso destro e un ematoma allo zigomo. Queste le conseguenze dell’incidente capitato nella serata di domenica 16 luglio al sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovec, caduto col proprio scooter.

Gabrovec stava salendo da Sistiana quando la ruota anteriore del suo scooter, probabilmente per una curva presa forse troppo stretta, ha toccato il marciapiede a lato della strada, ed è rovinosamente caduto a terra.

Soccorso rapidamente dai sanitari, subito allertati, Gabrovec è stato portato a Cattinara per le cure e gli accertamenti del caso.

Dopo aver trascorso la notte all’ospedale, a titolo cautelativo, lunedì mattina il sindaco è stato dimesso ed è tornato a casa.

“Devo aver fatto una manovra errata – ha detto lo stesso Gabrovec all’uscita dall’ospedale – e adesso dovrò tenere il polso ingessato per alcuni giorni. Ciò nonostante – ha aggiunto – potrò continuare a svolgere la mia attività di pubblico amministratore. Martedì infatti si terrà normalmente la riunione della giunta, come previsto. Colgo l’occasione – ha concluso – per fare un plauso ai sanitari e ai medici che mi hanno assistito subito dopo l’incidente e per l’intera notte. Tutti sono stati cortesi e precisi”.