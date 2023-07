Sparito il furgone per il trasporto disabili posteggiato a Campanelle: lo ritrovano a Capodistria

TRIESTE Ritrovato ieri pomeriggio a Capodistria il furgone dell’Unitalsi rubato la scorsa notte. Il mezzo, un Fiat Ducato attrezzato per trasportare le persone con disabilità soprattutto nei pellegrinaggi, era sparito dal posteggio di via Modiano, dietro a Strada di Fiume. Il volontario che lo aveva in uso ha sporto denuncia ai Carabinieri di via dell’Istria. Poi il ritrovamento in Slovenia, a Capodistria.

Ma la scorsa notte, nei pressi di un hotel di Sistiana, si è verificato anche un altro furto: una Bmw X5, di proprietà di una famiglia di turisti stranieri dell’Est, è stata letteralmente “spolpata” di alcuni pezzi di carrozzeria e interni. I proprietari dell’auto hanno denunciato il fatto ai Carabinieri di Aurisina. I ladri sarebbero poi fuggiti a bordo di un furgone bianco.

Le indagini mirano a capire se dietro ai due furti può aver agito un’unica banda. E se il furgone dell’Unitalsi è stato usato proprio per mettere a segno il colpo di Sistiana.