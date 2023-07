Duino, scontro auto-moto: centauro all’ospedale

TRIESTE Un motociclista finisce all’ospedale dopo l’impatto con un’auto. È successo intorno alle 17:30 di oggi lungo la Sr14, nel tratto di strada tra San Giovanni di Duino e l'incrocio con il Villaggio del Pescatore, quando per cause in corso di accertamento da parte della Radiomobile di Aurisina un motociclista friulano di 40 anni si è scontrato con una Skoda condotta da un 67enne di Duino Aurisina. Sbalzato sull'asfalto il centauro è stato soccorso da un'equipe sanitaria inviata sul posto della Centrale operativa Sores di Palmanova. Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari è stato trasportato all'ospedale non in pericolo di vita. Sul posto la Radiomobile di Aurisina per i rilievi dell'incidente. A supporto una pattuglia dei Carabinieri di Duino per la viabilità.