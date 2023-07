Italia nella morsa del caldo: Trieste tra le città da bollino rosso

TRIESTE Dopo un weekend “arancione” Trieste conquista, da oggi lunedì 17 luglio e almeno per le due giornate a venire, il bollino rosso per il calore, secondo il bollettino aggiornato del ministero della Salute.

Su 27 città monitorate, ben 17 sono oggi accompagnate dal bollino rosso, pari all'allerta di livello 3 in cui il rischio per la salute riguarda non solo i fragili ma tutta la popolazione.

Martedì diventano 20 le città climaticamente più a rischio, e mercoledì saranno 23.

Le città più calde

Oggi, oltre a Trieste, in rosso sono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.

Le temperatura massime percepite si registrano a Frosinone (40 gradi), Roma e Latina (39) al pari di Napoli (che però ha il bollino 'arancione', pari al rischio 2).

A Trieste si parla di 32 gradi di temperatura, che però saranno 35 per quanto riguarda quella percepita.

Martedì ancora più caldo

Martedì andrà peggio, con la colonnina di mercurio che raggiungerà i 34 gradi, con una temperatura percepita di 37 gradi.

Martedì passeranno in rosso anche Napoli, Venezia e Verona e schizzeranno in alto le temperature: 40 a Bologna, Firenze e Napoli, 41 a Roma e Latina, 42 Frosinone.

Mercoledì diventano 'rosse' anche Catania, Civitavecchia e Torino. Frosinone resta ancorata ai 42 gradi di temperatura massima percepita, seguita da Bologna, Cagliari, Latina e Verona con 40.

L’allerta 3

L'allerta di livello 3 - ricorda il ministero - indica "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche" (e "tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute").

L'allerta di livello 2, invece, indica "condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili".

Il telefono amico

Un’elevata umidità impedisce o riduce drasticamente la traspirazione, accentuando il calore percepito, con effetti particolarmente pesanti per le persone più deboli, anziani, malati, bambini.

Da qui, e dalla consapevolezza che le condizioni dei prossimi giorni saranno particolarmente difficili, l’intensificarsi delle campagne d’informazione istituzionale per tutelare le categorie più a rischio, dai bollettini del ministero della Salute al servizio telefonico per l’emergenza caldo attivo in Friuli Venezia Giulia allo 0434-223522.

In funzione da giugno, il servizio è attivo dalle 7 alle 19 nei giorni feriali e dalle 8 alle 14, chiamando questo numero (lo stesso numero a cui fa capo il Cup, per la prenotazione di visite, esami e interventi) e digitando l’opzione 5.

Non si tratta di un numero di emergenza ma di una sorta di “telefono amico”, con un operatore pronto a dare una serie di consigli pratici sugli accorgimenti e le precauzioni da adottare per ridurre il disagio e il rischio di malori ed altri effetti indesiderati.