Il rock dei Måneskin infiamma Trieste: le foto dello show

L’ultimo dei grandi eventi estivi di questo periodo in Friuli Venezia Giulia è andato in scena allo Stadio Rocco di Trieste di fronte a oltre 25 mila fan arrivati da ogni dove per vedere e sentire la band del momento: i Måneskin. Una band che unisce e che si condivide, anche in famiglia, dalle nonne ai nipotini. Ciò che acquisisce un valore aggiunto, invece, è il loro rock puro, che convince e tocca gli animi, come nessun altro genere musicale. E loro, con le loro canzoni, lo hanno riportato alla luce, facendolo come va fatto: con una grande voce, un basso, una chitarra e una batteria. Le foto sono di Francesco Bruni