Conclusa con gli sportivi disabili la prima edizione di Trieste Cliff Diving

Sportivi con diverse disabilità, che si sono tuffati dalle Rive. È stato il momento finale della prima edizione di Trieste Cliff Diving. Molto affollata anche in questo caso, la partecipazione del pubblico che ha a lungo applaudito gli atleti. Si è trattato di uno spettacolo non competitivo ma organizzato soltanto a fini sportivi. Il Trieste Cliff Diving, lo spettacolo dei tuffi della grandi altezze, era cominciato venerdì 14 luglio con i salti da dieci metri e proseguito sabato con il momento più suggestivo: i tuffi da 27 metri di altezza (per gli uomini) e da 20 (per le donne), al quale hanno partecipato atleti provenienti da tutto il mondo.

