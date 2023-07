Trieste, il Teatro Verdi torna ad assumere e cerca un direttore di produzione

TRIESTE Cinque concorsi per coprire altrettante posizioni negli uffici amministrativi. E un sesto per assumere l’incarico più ambito: quello di direttore di produzione. Dopo 15 anni di sostanziale blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, il Teatro Verdi ricomincia a cercare personale. Per questo può certo sembrare un fatto straordinario, ma si tratta più che altro di un ritorno alla normalità, dopo una lunga e complicata parentesi.

«La procedura per aprire i bandi – spiega il sovrintendente Giuliano Polo – non è stata semplice. Innanzitutto bisognava ottenere l’approvazione della dotazione organica da parte del Ministero. Poi la Fondazione ha dovuto calcolare il contingente economico, pari a quello del personale cessato negli ultimi tre anni, entro il quale secondo la legge si possono istituire nuovi contratti a tempo indeterminato. A quel punto c’è stata l’approvazione da parte dell’organo di controllo, il Collegio dei revisori dei conti». Dopodiché, il Consiglio d’amministrazione ha approvato appunto i primi sei bandi, che adesso si trovano sul sito del Teatro Verdi, alla sezione “Lavora con noi”. Di questi, tre sono riservati a persone che hanno maturato una certa anzianità di servizio nella stessa Fondazione lirica con contratti a termine: una sorta di “canale preferenziale” stabilito dal decreto-legge 59/2019, che permette di stabilizzare chi ha già lavorato nell’ente per almeno 36 mesi negli ultimi otto anni. Così saranno selezionati un impiegato per l’ufficio contabilità e due addetti all’ufficio botteghino. Tre posizioni, invece, sono aperte. Due interessano l’area amministrativa (nello specifico l’ufficio contabilità e l’ufficio contratti) mentre una riguarda appunto il direttore di produzione. «Si tratta – specifica lo stesso Polo – di una figura apicale, che si occupa di tradurre gli indirizzi che provengono dalla Direzione artistica in calendari di lavoro, organizzazione e pianificazione delle prove e degli spettacoli». Nel secondo semestre dell’anno verranno banditi anche i concorsi per la parte artistica e per quella tecnica.

Positive le reazioni dei sindacati. «La segreteria Fistel- Cisl – scrive la rappresentante Daniela Astolfi – esprime soddisfazione per l’indizione di questa prima tranche di concorsi e auspica che quanto prima vengano espletate anche le procedure selettive per gli altri settori della Fondazione che da tempo sono in forte sofferenza di organico. Ci attende una stagione con un programmazione ricchissima da offrire al nostro pubblico e tale attività dovrà essere supportata da un numero adeguato di personale dipendente». David Fischer della Slc- Cgil afferma che «la decisione della direzione del teatro lirico triestino di pubblicare questi primi bandi, fortemente richiesti dalle Rsu, rappresenta un segnale positivo. Dopo anni di grande incertezza il graduale completamento della dotazione organica rappresenta un concreto passo in avanti lungo un percorso che andrà a restituire valore al lavoro delle tante straordinarie professionalità necessarie a un’istituzione come il Verdi».

Anche Gunther Suban della Uilcom-Uil si unisce ai colleghi sostenendo che «ogni volta che si parla di lavoro stabile il sindacato non può che esprimere soddisfazione. Ma il pensiero va anche a quei colleghi che la stabilità non sono mai riusciti a conquistarla, o che hanno dovuto trovare altre fonti di reddito per vivere. E il fatto che a breve siano previsti altri concorsi nell’area tecnica e in quella artistica non deve destare quella gioia propria di una conquista, perché in ogni caso si tratta di un argine al fenomeno dello svuotamento degli organici che anni di tagli del Fus, commissariamento e piano di risanamento hanno imposto. Perciò ora la questione vera è quale valore si voglia attribuire alle fondazioni liriche. Se davvero l’opera è un elemento distintivo della qualità e della tradizione del nostro Paese, allora è necessario investire in cultura. Non supportare, ma investire». Tutti e tre i sindacalisti, in ogni caso, esprimono «forte preoccupazione» per il mancato rinnovo del Ccnl delle fondazioni a livello nazionale, scaduto da 20 anni: una situazione che crea un logico stato di tensione tra i lavoratori del settore. Compresi, ovviamente, quelli triestini