Måneskin a Trieste, blindata la zona dello stadio: bus navetta da via dell’Istria, piazza Libertà e Montedoro

TRIESTE Valmaura blindata oggi per il concerto dei Måneskin, con divieti di sosta e transito comunicati ormai da giorni, per evitare di congestionare la zona, riepilogati sul sito del Comune di Trieste. E bus navetta in partenza da tre parcheggi di interscambio, al Saba Silos di piazza Libertà, a pagamento, al Montedoro Shopping Center di Muggia, gratuito, e al supermercato Eurospar di via dell’Istria, a pagamento.

Bus aggiuntivi che viaggeranno dalle ore 13.30 e fino al termine delle esigenze legate all’evento, dopo la conclusione del concerto.

Quanto alle restrizioni che interesseranno la zona dello stadio, nel dettaglio, divieto di sosta in via Flavia, tra l’intersezione con via Miani e quella con via Domus Civica, sempre in via Flavia nel tratto dell’area adibita a parcheggio tra l’intersezione con via Miani, con via Mafalda di Savoia e con il ponte di Giarizzole, e anche in via Valmaura, tra l’intersezione con piazzale Valmaura fino all’intersezione con GVT (ambo i lati), in via Palatucci, in via Miani tra l’intersezione con via Flavia e quella con piazzale Atleti Azzurri d’Italia, e in Ratto della Pileria.

E ancora in Largo Martiri della Risiera, su tutto il piazzale, e in via dei Macelli. Divieto di transito in Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, in via Valmaura tra l’intersezione con piazzale Valmaura e quella con la GVT oltre a via Palatucci, in via Miani tra l’intersezione con via Flavia e quella con piazzale Atleti Azzurri d’Italia, e in via dei Macelli.

Divieto di accesso per tutti i veicoli provenienti da via Cesca, via Puschie e via San Pantaleone. Su vivaconcerti.com si ricordano anche alcune informazioni essenziali per entrare allo stadio, dove è possibile che venga richiesto il possesso di un documento di identità valido. All’interno dello stadio è vietato introdurre, detenere o lanciare: razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi. Non è possibile entrare con pietre, coltelli, bottiglie, contenitori e oggetti di vetro, caschi, valigie, borse di grandi e medie dimensioni. Non sono ammesse videocamere e macchine fotografiche tipo reflex.