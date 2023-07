I Måneskin in relax al mare allo stabilimento La Caravella nella baia di Sistiana

Nel video realizzato dal nostro lettore Pierluigi Siciliani i Måneskin durante un momento di relax, nel pomeriggio di sabato 15 luglio, mentre sono al mare allo stabilimento La Caravella nella baia di Sistiana. Nel video ci sono solo i ragazzi, Damiano, Thomas ed Ethan e non c'è Victoria. Il gruppo è arrivato con dei van a Sistiana per il secondo giorno. Anche venerdì il gruppo infatti ha soggiornato in zona fermandosi a mangiare in riva al mare. Da sottolineare che i componenti della band si sono fermati in spiaggia a Sistiana, mescolandosi tra la folla che era al mare e che li ha lasciati in pace, come nelle migliori tradizioni dello spirito triestino.

00:52