Raffica di furti in negozi e bar gestiti da stranieri a Trieste: arrestato un 19enne

TRIESTE I carabinieri di via dell’Istria a Trieste hanno arrestato un 19enne di origine etiope, A. Y. le iniziali, già pregiudicato per reati contro il patrimonio, per una serie di furti messi a segno a danni di barberie e bar gestiti da stranieri.

A maggio infatti, sulla base delle denunce ricevute e da un’analisi delle informazioni registrate nella banca dati, i militari hanno notato un considerevole aumento dei furti ai danni di esercizi commerciali, in orario di chiusura.

Il modus operandi adottato era molto semplice: il malvivente spaccava la porta d’ingresso a colpi di grosse pietre carsiche e, una volta dentro, rubava il fondo cassa. Di fatto il valore della refurtiva era relativamente basso, ammontando complessivamente a poche centinaia di euro.

Dopo l’ennesimo furto effettuato con lo stesso il modus operandi al “Cina Express”, sono state acquisite le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza adiacenti al negozio. Immagini che hanno permesso di identificare il ladro, sorpreso a metà giugno mentre compiva un furto in un salone di barberia di via San Francesco d’Assisi.

Il giovane è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Trieste. Il pm Montrone ha chiesto la misura cautelare successivamente concessa dal Gip. Misura che è stata notificata all’interessato in carcere, dove si trovava in seguito all’arresto per furto in flagranza operato il giorno prima da due carabinieri liberi dal servizio.

Sono tuttora in corso le indagini per verificare se lo stesso sia autore di altri analoghi reati.