L’ondata di calore in arrivo sull’Italia raggiungerà domenica anche il Fvg: martedì il giorno più bollente

TRIESTE L'ondata di calore in arrivo nelle prossime ore in Italia raggiungerà anche il Friuli Venezia Giulia. Secondo le previsioni dell'Osmer-Arpa Fvg, da domenica fino a mercoledì farà progressivamente sempre più caldo, ma senza raggiungere valori record. Domenica si toccheranno i 34-35 gradi, lunedì i 35-36 e martedì, giorno più caldo, i 36-37. Per mercoledì sono invece previsti alcuni temporali che dovrebbero attenuare le temperature. La Regione Fvg ha attivato un numero a cui rivolgersi per chiedere informazioni, suggerimenti e consigli (0434.223522) in caso di ondate di calore. Il servizio viene fornito dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19 e sabato dalle 8 alle 14. Il servizio resta attivo fino a 30 agosto.