Trieste, perde il controllo dell’auto che va a sbattere sulle vetture parcheggiate e si cappotta

Verso le 12.30 di oggi, venerdì 14 luglio, in Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono stati allertati per un incidente stradale in via Ugo Foscolo angolo via Canova.

Per cause da accertare, un'autovettura ha perso il controllo e, andando a sbattere su altre macchine parcheggiate, ha terminato la sua corsa cappottandosi.

Giunti sul posto dalla Centrale con la prima squadra, i Vigili, una volta accertati che l'autista della vettura coinvolta nell'incidente fosse già affidata alle cure del personale sanitario del 118, ha subito iniziato le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e di tutto lo scenario interessato dall'evento.

Sul posto anche la polizia locale per I rilievi del caso.