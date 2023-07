A Muggia riprese sospese per lo sciopero degli attori di Hollywood: il Caliterna torna a pagamento

MUGGIA L’improvviso sciopero internazionale proclamato dal sindacato degli attori di Hollywood ha ripercussioni anche sul nostro territorio: vengono infatti meno tutti i divieti di sosta previsti a Muggia per le riprese del film.

Tutti i parcheggi su strada sono già stati liberati. In particolare il parcheggio di Caliterna tornerà operativo regolarmente sabato mattina alle 8, sia in superficie sia al -2. Quindi il livello -2 non sarà più gratuito e libero.

Quindi tutti i cittadini che hanno parcheggiato il proprio mezzo devono spostarlo entro le 8 del mattino di sabato 15 luglio.

Nella mattinata odierna decine di migliaia di attori di Hollywood hanno iniziato lo sciopero fermando di fatto il gigantesco business cinematografico e televisivo e unendosi alla protesta degli sceneggiatori nel primo sciopero del settore da 63 anni.

La Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) ha deciso lo sciopero dopo che gli ultimi colloqui con gli studi cinematografici sulle loro richieste di retribuzione e la minaccia rappresentata dall’intelligenza artificiale si sono conclusi senza un accordo.