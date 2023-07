Incendio in un’abitazione a Cattinara: morti quattro cani

TRIESTE Nella mattinata di oggi, venerdì 14 luglio, è divampato un incendio in una villetta a schiera in via del Castelliere, nel rione di Cattinara, nei pressi della pizzeria Spetic.

Le fiamme sono divampate al primo piano, per cause da accertare, quando i proprietari di casa erano già usciti. Purtroppo, però, all’interno dell’abitazione c’erano quattro cani, che sono tutti deceduti a causa dell’inalazione di fumo.

Sul posto sono intervenuti una squadra della sede centrale, l’autobotte, l’autoscala e il funzionario di guardia.

Appena giunti sul posto i vigili del fuoco sono entrati nella casetta, una villetta a schiera di due piani fuori terra più seminterrato e dopo una veloce ricognizione per verificare che nell’appartamento non vi fossero persone intrappolate hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell’incendio che si trovava al primo piano dell’edificio.

Spente le fiamme i vigili del fuoco hanno iniziato a operare per la messa in sicurezza dell’appartamento ed è stato in quel frangente che i pompieri hanno trovato i 4 cani ormai deceduti.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario che ha visitato il proprietario di casa che, dopo essere stato avvisato dell’accaduto dai vicini e ritornato nei pressi dell’abitazione, ha provato a entrare in casa, inalando i fumi della combustione.