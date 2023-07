Tentato omicidio in piazza Goldoni a Trieste: accoltellato giovane straniero, arrestato l’aggressore

TRIESTE Tentato omicidio nella tarda serata di giovedì 13 luglio, attorno a mezzanotte, in piazza Goldoni a Trieste.

Dopo una violenta lite tra due giovani cittadini stranieri, avvenuta nella zona davanti all’Eurobet, uno dei due è stato aggredito con una coltellata al fianco.

L’uomo, un pachistano di 23 anni, è in ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cattinara ma non è in pericolo di vita. L’arma ha colpito un’arteria, motivo per cui la vittima è stata operata nella notte. La prognosi è di 40 giorni.

L’episodio è avvenuto praticamente sotto gli occhi dei carabinieri, lì sul posto nell'ambito dei controlli speciali in piazza Goldoni, attivati proprio per effetto delle numerose violenze e risse in zona.

I militari dell’Arma hanno quindi arrestato immediatamente l’aggressore. Non è ancora chiaro il motivo che ha innescato la violenza. Le indagini sono in corso.