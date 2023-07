#Triesteguidasicura: al via i controlli stradali anti droga e alcol

Mercoledì sera alla rotonda di accesso in Porto Vivo, la Polizia Locale, nell'ambito di #Triesteguidasicura, progetto approvato e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche antidroga e finalizzato alla promozione, al coordinamento e al monitoraggio delle attività di prevenzione e contrasto degli incidenti stradali causati dall'assunzione di alcol e droga, ha effettuato, unitamente alle altre forze di polizia e in collaborazione con il Laboratorio di Tossicologia dell'IRCCS Burlo Garofolo, controlli su guida e assunzione di alcol/sostanze stupefacenti. Video della Polizia locale di Trieste. Qui l'articolo

01:43