Ramin Karimloo a Trieste: "Così ho scelto di interpretare nuovamente il Fantasma"

Ramin Karimloo, la star indiscussa dello spettacolo, ha spiegato di avere scelto di indossare nuovamente la maschera perché incuriosito dall’idea registica di Federico Bellone. Il personaggio del Phantom, che lui ha già incontrato in passato, “lo ha costruito partendo dal libro, ovviamente, ma al contempo unendovi le sue emozioni e il suo passato”. Di fronte al fatto che molte persone stanno raggiungendo la città per vedere proprio lui in questo ruolo si è dimostrato lusingato ma al contempo ha affermato che “il mondo del teatro è un mondo che deve emozionare ed è bellissimo potersi esibire di fronte a pubblici che apprezzano il lavoro che facciamo e quello che diamo ai personaggi, sempre diversi che portiamo in scena. Per me, se riesco a convincere anche solo una persona, che assiste a una mia performance, a tornare a teatro, è un grande successo”.

